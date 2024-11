Stop a depuratore Priolo, per Urso colpito diritto a lavoro

Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il divieto di prosecuzione dell'attività di conferimento al depuratore di Priolo Gargallo da parte delle industrie locali, disposto dal gip di Siracusa. "Ancora una volta la decisione di un Tribunale rischia di vanificare l'azione di governo a tutela dell'interesse generale. Stavolta ad essere colpito è proprio il diritto al lavoro di migliaia di persone in una zona strategica della Sicilia. Per colpire il governo colpiscono il Paese", dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.



