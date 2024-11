Pil Sicilia oltre 90 miliardi, previsione NaDefr per 2025

L'anno prossimo il Pil della Sicilia potrebbe superare la barriera dei 90 miliardi di euro.

E' la previsione contenuta della Nota di aggiornamento al Defr 2025-27, approvata dal governo Schifani e all'esame, oggi, delle commissioni parlamentari di merito e della Bilancio. In base alle stime del servizio statistica della Regione, a fine di quest'anno il Pil si attesterebbe su 89,351 miliardi, mentre per il 2025 si prevede un incremento di oltre 800 milioni di euro che porterebbe a un consolidato paro a 90,154 miliardi.

Nella sua relazione alla NaDefr, l'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino, annuncia "per gli anni successivi" interventi "focalizzati sull'istituzione di Zone d'impresa a burocrazia semplificata munite di speciali presidi di legalità (Super Zes), sull'attrazione degli investimenti esteri, sulla promozione del merito nel settore pubblico, su inediti interventi per l'attrazione alla finanza regionale delle entrate tributarie legate al territorio siciliano, su iniziative volte a esercitare le prerogative regionali in materia fiscale, sulla più ampia diffusione dell'innovazione digitale nell'amministrazione al fine di semplificare la vita dei cittadini".



