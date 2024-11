L'allestimento museografico di Carlo Scarpa a Palazzo Abatellis

Palermo possiede uno scrigno prezioso, un museo ideato per esaltare e trasmettere ai visitatori la valenza espressiva dei tanti capolavori che contiene. È la Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis progettata dal grande architetto/artista Carlo Scarpa (Venezia 1906 - Sendai, Giappone 1978). In occasione della ricorrenza dei 70 anni dall'apertura, la Galleria di Palazzo Abatellis organizza una conferenza per venerdì 15 novembre alle ore 16, sull'allestimento museografico di Carlo Scarpa e sulla museografia italiana del dopoguerra, alla presenza della prof. Orietta Lanzarini e del prof. Matteo Iannello, docenti di Storia dell' architettura dell'Università di Udine. L'allestimento del nuovo Museo di Palazzo Abatellis, portato a compimento tra il 1953 e il 1954, verrà presentato e analizzato in relazione alla straordinaria stagione culturale, progettuale, educativa e sociale, di riforma dei musei compiuta dal dopoguerra agli anni Settanta. La biografia e i contributi museografici di Carlo Scarpa saranno ricostruiti dalla professoressa Orietta Lanzarini all'interno del più ampio panorama dell'architettura del dopoguerra in stretto dialogo con la corrente razionalista. Matteo Iannello invece declinerà i diversi interventi effettuati da Scarpa in Sicilia in un ampio arco cronologico che va dal 1952 al 1978 a Messina, Taormina, Catania e Palermo: un "diario di viaggio" brillantemente restituito in un racconto affascinante ed al contempo, rigoroso, ove di volta in volta emergono i contorni delle affinità elettive con Roberto Calandra e soprattutto con Giorgio Vigni, incaricato della sistemazione museale del Palazzo. Per la direttrice dell'Abatellis Maddalena De Luca: "L'attenzione alla luce naturale, la cura nella scelta dei materiali, il ritmo pausato del percorso è tutto sapientemente studiato in funzione del visitatore che vive entrando in Galleria un'esperienza davvero unica". In occasione della conferenza saranno esposti per la prima volta nella sala "sottocoro" dell'Abatellis i pannelli ideati da Federico Lupo ispirati all'allestimento scarpiano, insieme ai manufatti vitrei della storica fornace Venini, progettati dal designer veneziano per il Palazzo.



