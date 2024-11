Franco Maresco dirigerà rassegna Io e il Jazz per il Brass Group

È il noto regista palermitano Franco Maresco a firmare, su invito del presidente del Brass Group Ignazio Garsia, la direzione artistica della nuova rassegna Io e il Jazz al Real Teatro Santa Cecilia. Una grande passione di Maresco, quella per il jazz, nata alla metà degli anni '70 proprio durante i concerti al Brass Group, prima allo scantinato di Via Duca della Verdura e in seguito a Palazzo Butera, attualmente sede di un prestigioso museo internazionale, e poi ancora al Teatro Golden.

L'iniziativa comprende 11 incontri tra musica, cinema, televisione ("e altre divagazioni", recita il sottotitolo).

L'inaugurazione di Io e il Jazz è prevista il 26 novembre alle 21 con il film documentario Steve e il Duca, in prima visione assoluta per la Sicilia, dedicato a Duke Ellington nel cinquantenario della morte. A presentare il film con Maresco sarà il regista Germano Maccioni. L'intera rassegna sarà arricchita dalla presenza di musicisti come Salvatore Bonafede al pianoforte, Vito Giordano alla tromba e al flicorno, Alessandro Presti alla cornetta e al contrabbasso, Nicola Giammarinaro al clarinetto, e Mauro Verrone al sax alto.

"La prima volta che sono entrato al Brass Group di via Duca Della Verdura - ricorda Maresco - correva l'anno 1975. Mi pare che suonasse il chitarrista Irio De Paula in trio, e da lì in poi credo di avere visto centinaia e centinaia di concerti tutti scolpiti nella mia memoria: Chet Baker, Bill Evans, Philly Joe Jones, Oscar Peterson, Freddie Hubbard, Hank Jones, Art Blakey… In seguito, negli anni Ottanta, quando già era nata la coppia Ciprì e Maresco, ho filmato per molti anni buona parte dei grandi musicisti che il Brass portava in concerto a Palermo, per esempio Benny Golson, Tommy Flanagan, Michel Petrucciani, Frank Morgan, con il quale nacque una bella amicizia".



