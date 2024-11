Vela: agli olandesi gli Europei classe Nacra, Italia seconda

Gli olandesi Willemijn Offerman e Scipio Houtman sono i nuovi Campioni europei della classe Nacra 17 incoronati ieri pomeriggio al Circolo Velico Sferracavallo (Palermo) al termine delle cinque giornate che hanno visto a Sferracavallo 13 equipaggi provenienti da tutto il mondo. Gli italiani Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei chiudono in seconda posizione e si aggiudicano la medaglia d'argento confermandosi tra i migliori in Europa. Terzo gradino del podio per i belgi Kwinten e Lieselotte Borghijs che si laureano anche Campioni europei Junior.

La classifica finale è stata determinata da un nuovo format di regate: tutti gli equipaggi si sono sfidati in regate di qualificazione per un totale di 6 prove. Le prime due squadre classificate - ovvero Olanda e Italia - si sono affrontate in due match race - che hanno visto trionfare il team olandese.

"Siamo davvero onorati - dice il Presidente del Circolo Velico Sferracavallo, Giuseppe Giunchiglia - di avere ospitato i Campionati europei Nacra 17 che hanno portato a Sferracavallo atleti, coach e giudici da tutto il mondo. Uno degli appuntamenti internazionali più importanti che il nostro circolo ha ad oggi ospitato. Un ulteriore passo avanti per il circolo, un ulteriore step nella crescita e nell'affermazione del nostro club nel panorama velico europeo e non solo".

La manifestazione - organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo con la classe Nacra 17 e l'assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo - ha visto sulla linea di partenza 18 imbarcazioni e 36 velisti provenienti da Australia, Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti d'America.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA