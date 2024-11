Va a un cinese l'edizione 2024 dello "Sherbeth festival", la kermesse internazionale sul mondo del gelato artigianale. Con il gusto "Lemon Tree", il maestro gelatiere Bang Gai, titolare con la moglie Ivy Li, della gelateria "Sette" di Hangzhou (Cina) si aggiudica la vittoria .

"Il gusto che abbiamo scelto è stato ispirato dal fatto di essere venuti qui in Sicilia grazie a Sherbeth Festival - dicono i due - Abbiamo scelto quindi di proporre alla giuria un gelato a base di aquilaria, una pianta speziata molto antica, tipica del sud della Cina, che viene utilizzata nella medicina tradizionale cinese. Abbiamo scelto di abbinare alla base del nostro gelato il limone, il frutto siciliano che preferiamo. Il tocco finale lo abbiamo dato aggiungendo un goccio di olio siciliano, comprato nel magnifico mercato del Capo che abbiamo trovato proprio dietro al Teatro Massimo. L'idea era quella di creare un gelato capace di mettere insieme la tradizione cinese e quella siciliana". Sul podio anche due di Parma: secondo posto per Alessia Palmitessa che con Giacomo Banchini, della gelateria Cioccolateria Banchini di Parma, ha convinto la giuria con il "fior di cascara", un fiordilatte infuso con bucce di fave di cacao, dolcificato con zucchero di canna e poi infuso con un fiore di tagete minuta, variegato con gel di mucillagine ottenuto dalla fava di cacao e cioccolato vtuber Equador 80%.

Terzo posto per Riccardo Primiani della gelateria pasticceria Da Teo di Sorbolo (Parma), anche lui con un gelato a base di cascara (ossia le bucce fermentate del caffè) infuso in latte e panna e arricchito con miele di alianto e pepe di andaliman.

"Siamo orgogliosi di avere a Palermo una manifestazione conosciuta in tutto il mondo - dice Davide Alamia, organizzatore con Piergiorgio Martorana da più 16 anni dello Sherbeth Festival - Siamo felici che il premio Procopio Cutò torni a prendere il passaporto per volare questa volta in Cina, la qual cosa aiuterà a diffondere ancora di più la cultura del gelato artigianale italiano in Oriente". In questa edizione si è registrata una folta partecipazione di maestri stranieri, provenienti da Francia, Cina, Olanda, Finlandia, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Giappone, Taiwan, Polonia.



