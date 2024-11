Schifani, ulteriori 10 milioni per sconto 50% voli a siciliani

"La mia giunta regionale ha stanziato in questi giorni ulteriori 10 milioni per fare in modo che durante le festività Natalizie, chi parte o chi arriva in Sicilia ottenga lo sconto del 50% sul prezzo del volo. Vale anche per i siciliani non residenti nell'Isola per ragioni di lavoro. E' evidente che si tratta di un provvedimento forte, tampone, che consentirà di non essere surclassati sulla logica del caro voli". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando in diretta a Tgcom 24, del caro voli.

"Mi auguro - prosegue il governatore - che sia l'ultima volta in cui siamo costretti a farlo. Speriamo di eliminare questo scandalo perché è inaccettabile che ciò accada, nel 2024. Sono risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzare per altri fini, che vengono stornate, per destinazioni di carattere sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA