Rissa nel Catanese per l'uso di un appartamento, sette feriti

Sette extracomunitari di età compresa tra i 20 ed i 24 anni si sono affrontati, anche a coltellate, la notte scorsa per strada ad Acireale (Catania) per rivendicare la titolarità di un appartamento - due stanze e un bagno - regolarmente affittato dalla proprietaria 75enne a due di loro, che però ne avevano esteso l'uso ad altre persone. La lite è stata interrotta dai carabinieri, che hanno denunciato i partecipanti per rissa e lesioni personali aggravate. Sei i feriti, dichiarati guaribili in un periodo compreso tra i 4 ed i 7 giorni. Uno di loro è stato trasferito d'urgenza nell'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso per trauma commotivo, agitazione psicomotoria e una ferita lacero-contusa alla testa.

I militari dell'Arma sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenta lite all'incrocio tra via Galatea e via Dei Padri Filippini. Durante i rilievi è stato trovato un coltello, probabilmente gettato da uno dei partecipanti tra le erbacce a margine della strada prima dell'arrivo dei militari.



