Quindicenne si impicca: legale, 'buchi' negli ultimi giorni

"Fino all'autopsia non ci saranno svolte nelle indagini. E' inutile cercare altro perchè non abbiamo altro da darvi. Possiamo dire che all'esito dell'autopsia valuteremo se fare denuncia e quale ipotesi di reato ipotizzare. Poi sarà la Procura a procedere". Lo ha detto l'avvocata Milena Ruffini, legale della famiglia della 15enne trovata impiccata a un albero del giardino martedì scorso a Piazza Armerina. Sul caso indaga per istigazione al suicidio la Procura dei minori di Caltanissetta.

"Stiamo raccogliendo una serie di elementi e dettagli che allegheremo eventualmente alla denuncia- ha aggiunto - Ci sono delle lacune su ultime ore e sugli ultimi giorni della ragazza e abbiamo bisogno di colmarle. Perciò chiediamo a chi sa qualcosa di parlare. Siamo disponibili a collaborare con gli inquirenti con i quali siamo in contatto e abbiamo fiducia nella giustizia".

L'avvocata, che ha chiesto ai giornalisti presenti di rispettare la privacy della famiglia della ragazza, alle domande dettagliate dei giornalisti su particolari della vicenda, come la reazione dei compagni di scuola della 15enne, o sul biglietto che la ragazzina avrebbe mandato al fidanzato e che secondo la famiglia non sarebbe invece stato scritto dalla giovane, ha preferito non rispondere.

La famiglia ha nominato come consulente di parte per l'autopsia il dottor Giuseppe Bulla.



