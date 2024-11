Fincantieri, puntiamo su cantiere Palermo con 'new building'

"Al cantiere di Palermo abbiamo riportato, dopo tanti anni, la costruzione di un traghetto.

Conosco bene lo stabilimento del capoluogo siciliano, un cantiere dove noi abbiamo riportato la new building, come la chiamiamo noi, cioé la parte di costruzione "end to end" di un progetto. E' qualcosa di importante su cui Fincantieri continuerà a puntare". Lo ha detto Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri rispondendo alla domanda sulla centralità del cantiere palermitano nel piano industriale del gruppo a margine della cerimonia del taglio della prima lamiera del nuovo traghetto che la società sta costruendo per la Regione Siciliana.



