Tennis: A1; Ct Palermo, ragazze in semifinale col Sudtirol

Condizionata da vari acciacchi, la squadra femminile del Ct Palermo non riesce a conquistare il pareggio che sarebbe bastato a blindare il primo posto nel proprio girone del campionato nazionale di A1. In viale del Fante si sono imposte le rivali del Ct Padova, per 1-3, che hanno conquistato la vetta del raggruppamento e il diritto di giocare la semifinale di ritorno sul proprio campo. Per le ragazze capitanate da Alessandro Chimirri e Davide Freni c'è comunque da festeggiare il passaggio del primo turno, e una semifinale contro il Tc Rungg Bolzano, stesse avversarie della passata stagione nel penultimo atto del torneo.

Oggi solo Virginia Ferrara è riuscita a conquistare un punto per il Ct Palermo, sconfiggendo in rimonta (3-6, 6-4, 6-3) Carolina Gasparini. Per il resto niente da fare: Anastasia Abbagnato, per un persistente problema alla caviglia, si è ritirata dopo aver perso 4 giochi contro Andrea Lazaro Garcia de Mateso; la romena Irina Fetecau, alle prese con un fastidio alla schiena, non ha potuto fare molto contro Isabella Maria Serban, che ha chiuso la pratica con un doppio 6-2. E nell'ultima sfida nulla hanno potuto Virginia Ferrara e Irina Fetecau: quest'ultima aveva troppo dolore e la coppia s'è ritirata dopo aver perso 6-3 il primo set.

Domenica prossima le ragazze del Ct Palermo giocheranno la semifinale d'andata contro la squadra altoatesina; il 24 sfida di ritorno a Bolzano.



