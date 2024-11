Pallanuoto: Champions;Ekipe Orizzonte inarrestabile,Zuglò ko

L'Europa sorride ancora all'Ekipe Orizzonte, che non sbaglia una partita e batte le ungheresi del Bvsc Zuglò e centra la seconda vittoria in altrettante partite giocate in Champions League. Le etnee hanno infatti vinto 16-12 a Budapest sul campo delle magiare, nella seconda giornata del girone D. Sono prime a punteggio pieno, appaiate a sei punti con le spagnole del Sant Andreu, che hanno vinto 13-10 sul campo dell'altra formazione ungherese dell'UVSE Budapest.

Le ragazze allenate da Martina Miceli sono partite subito bene, avanti per 5-2 al termine del primo tempo. Il secondo parziale si è chiuso sul 3-3, mentre il terzo è andato ancora alla formazione siciliana , per 6-3. Ininfluente il 4-2 per le padrone di casa nell'ultima frazione di gioco.

Top scorer dell'Ekipe Orizzonte è stata Bronte Halligan con ben 6 gol.

"Le ragazze- ha detto Tania Di Mario, presidente dell'Ekipe Orizzonte - sono state brave sotto diversi aspetti e meno sotto altri. Dobbiamo ancora migliorare tanto, soprattutto in attacco.

Però abbiamo fatto abbastanza bene in difesa e ci sono stati certamente buoni spunti da cui ripartire, senza dimenticare che anche il calendario dice che siamo ancora all'inizio di un percorso che sicuramente sarà lungo". L'Ekipe Orizzonte tornerà in campo sabato per affrontare il Bogliasco 1951 nella quinta giornata di Serie A1.



