Pallanuoto: A1; Catania,disfatta casalinga contro il Brescia

Batosta casalinga contro avversari in forma smagliante. La quinta giornata del campionato di A1 di pallanuoto s'è risulta in una disfatta per la Nuoto Catania contro Brescia, che si è imposta 21-6.

I lombardi, che quest'anno covano ambizioni in ambito nazionale e internazionale, hanno segnato il match già nel corso di un pirotecnico primo tempo, concluso in vantaggio per 7-0. Gli etnei di Peppe Dato riescono a mettere a segno la prima rete solo nel secondo parziale (finito 12-1), cedono nettamente nel terzo (17-2) e hanno un refolo d'orgoglio nel finale, quando mettono a referto ben quattro gol - grazie alla doppietta di Samuele Catania e le reti di Orlando e Riccardo Torrisi - utili solo ai fini statistici.

"Perdere non fa mai piacere - commenta Luca Orlando - ma sapevamo che l'avversario era si presentava in grande forma e con grandi obiettivi. Io sono davvero felice per il gol in rossazzurro e soprattutto perché siamo rimasti concentrati fino alla fine nonostante il risultato. Adesso la testa va subito a sabato prossimo per il match contro il Bologna: vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico!"



