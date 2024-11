Vino: intesa Iter Vitis e Confesercenti per valorizzare settore

Promozione del settore vitivinicolo e valorizzazione del territorio attraverso forme di turismo sostenibile.

Sono queste le premesse del protocollo di intesa siglato tra l'associazione Iter Vitis di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, itinerario culturale europeo riconosciuto dal Consiglio d'Europa, e Confesercenti Sicilia.

L'intesa è stata firmata dal presidente dell'associazione Calogero Impastato e da Vincenzo Sole di Confesercenti Sicilia durante l'ottava edizione della borsa del turismo extralberghiero organizzata a Palermo da Confesercenti Sicilia, e punta a condividere sinergie e azioni di networking a livello nazionale e internazionale tra le filiere di produzione delle eccellenze del settore vinicolo con il territorio, al fine di valorizzare l'identità locale.

Si va da forme di turismo sostenibile, in particolare l'enoturismo, a iniziative che riguardano la promozione e la salvaguardia del patrimonio vitivinicolo, con particolare riguardo alla cultura del territorio e alla difesa della biodiversità viticola, dei vitigni autoctoni e antichi e delle buone pratiche di lavorazione e coltura della vite. Ma si punta anche allo sviluppo di nuove forme di ricerca, a presentazioni e degustazioni, allo sviluppo della collettività e delle comunità viticole in Europa e nel mondo, alla qualità della vita.



