Fondazione palermitana Heal Italia, al via programmi con Usa

Heal Italia, Fondazione di ricerca nazionale con sede a Palermo, ha preso parte a Washington, nell'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti, al primo evento dell'Italy-US Tech Business & Investment Matching Initiative, un programma ideato per favorire la cooperazione tra Italia e Stati Uniti nel settore dell'innovazione e per promuovere il contributo italiano a livello globale. La Fondazione Heal Italia si occupa di medicina di precisione con l'obiettivo di trasferire al mondo sanitario i progressi della ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche al fine di tradurre le conoscenze, acquisite in contesti sperimentali, in pratica clinica e contribuire così alla lotta alle patologie croniche con diagnosi sempre più precoci e terapie sempre più mirate. La Fondazione è frutto degli investimenti del Pnrr gestiti dal ministero dell'Università e della Ricerca e, a distanza di soli due anni e con i primi 45 milioni investiti su una dotazione finanziaria di oltre 114 milioni, registra i primi importanti risultati in termini di produzione scientifica, sviluppo tecnologico e sperimentazione di nuovi ed integrati modelli organizzativo-gestionali destinati al mondo sanitario. "Partendo dalla Sicilia - spiega il presidente della Fondazione Heal Itallia, Andrea Pace - il nostro ecosistema ha aggregato ricercatori ed esperti di tutta Italia e ha implementato un network di core facilities che saranno a servizio della ricerca industriale e traslazionale".



