Equitazione, Coppa degli Assi winter a Chimirri e Manzetti

La winter edition della "Coppa degli Assi", andata in scena a Verona, è stata vinta dalla squadra Banca del Fucino-LAS Helmets formata dal carabiniere Bruno Chimirri e dalla giovane romana Sofia Manzetti in sella rispettivamente a Samara e Fiolita. Il trofeo, messo in palio dalla Regione Siciliana nell'ambito dell'ultima tappa dell'Italian Champion Tour, si è svolta sull'arena in sabbia di Jumping Verona a Fiera Cavalli.

Chimirri e Manzetti hanno pure ottenuto la wild card per partecipare alla prossima edizione, la numero 40, della "Coppa degli Assi", che è in calendario per il 2-4 ottobre 2025 e verrà preceduta nel week-end precedente dalla 61° edizione degli Internazionali di Sicilia.



