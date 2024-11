E' morto Arturo Ferruzzi, figlio del fondatore del Gruppo

A 84 anni è morto Arturo Ferruzzi, figlio di Serafino (fondatore dell'omonimo colosso agro-alimentare) e fratello di Alessandra, Franca e Idina. Era noto per essere stato uno dei protagonisti della storia del Gruppo Ferruzzi.

Si è sentito male ieri sera in Sicilia dove viveva con la moglie ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. I funerali si terranno martedì alle 11 nella basilica di San Francesco a Ravenna. La salma verrà poi tumulata nel cimitero monumentale della città romagnola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA