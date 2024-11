Tennis: A1; obiettivo poule scudetto per il Ct Vela Messina

I campioni d'Italia del Ct Vela Messina puntano alle semifinali, cioè alla poule scudetto. Il Ct Palermo giocherà una sfida ininfluente ai fini del proprio destino. Stati d'animo opposti per le due squadre siciliane nell'ultima giornata della regular season del campionato di A1 di tennis, in programma domenica.

Nel girone dei peloritani tranne l'ultimo posto, ormai destinato all'Ata Battisti Trentino, le altre tre posizioni sono suscettibili di variazioni. Il Ct Vela riceverà la visita del Tc Crema nell'incontro che vedrà di fronte le prime due della classe, mentre il Tc Sinalunga, terzo, sarà di scena a Trento.

In caso di successo, i peloritani scavalcherebbero i lombardi e tornerebbero a disputare la poule scudetto, mentre a Crema, per mantenere la prima posizione utile per l'accesso alle semifinali tricolori, sarà sufficiente il pari. Pareggio che potrebbe spingere addirittura al terzo posto (quindi ai playout) il Ct Vela, se il Tc Sinalunga dovesse sbancare Trento. Il Ct Vela, pur non vincendo, manterrebbe la seconda piazza (cioè la salvezza diretta) in caso di mancata affermazione di Sinalunga in Trentino.

Sarà invece una gara ininfluente ai fini della classifica quella i ragazzi del Ct Palermo disputeranno in trasferta sull'erba sintetica di Santa Margherita Ligure. Ct Palermo già matematicamente secondo, e quindi con la salvezza in tasca senza play out, Tc Santa Margherita già in semifinale. Nella formazione ligure, tra le favorite al titolo, ci sarà il top 50 spagnolo Pedro Martinez. Il Ct Palermo onorerà l'impegno mettendo in campo i due elementi di maggiore esperienza come Caruso e Giannessi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA