Tennis: A1; Ct Palermo femminile, basta un pari per la vetta

Domenica la squadra femminile del Ct Palermo, nella gara casalinga contro il Tc Padova, si giocherà il primo posto nel girone che le permetterebbe di disputare in casa il ritorno della semifinale scudetto di A1.

Alla formazione capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni basterà pareggiare 2-2 per essere. certa di questo primo traguardo stagionale. Con la sesta e ultima giornata del gruppo si conclude la regular season, poi sarà tempo di coltivare davvero le ambizione di scudetto.

Contro le venete biancoscudate che si trovano a 9 punti, ad una lunghezza di ritardo dal Ct Palermo, i due capitani potranno contare su Anastasia Abbagnato che sta recuperando dal fastidio alla caviglia che non le ha permesso di giocare la scorsa gara contro il Park Genova, su Virginia Ferrara e su una tra la spagnola Marina Bassols Ribera e la rumena Irina Fetecau. Quanto alla presenza di Giorgia Pedone (n. 206 al mondo) tutto dipenderà dall'andamento del torneo Itf di Solarino, che sta disputando da prima testa di serie.

Le semifinali di A1 sono in programma 17 e 24 novembre. Ct Palermo e Tc Padova sono già qualificate, mentre nel secondo girone tutto è in ballo, si contenderanno i primi due posti AT Verona, TC Rungg Bolzano e Tc Cagliari. Già domenica si conosceranno gli accoppiamenti delle semifinali.



