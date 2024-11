Sanità: al via nei Monti Sicani la Telemedicina cardiologica

E' stato inaugurato questa mattina a Bivona (Agrigento) il servizio di Telemedicina cardiologica.

Si tratta di un progetto che mette in rete le guardie mediche dell'area interna dei comuni dei Monti Sicani con l'unità di terapia intensiva di Cardiologica dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. "Un progetto che punta a ridurre la marginalità sanitaria dell'entroterra agrigentino", dice il dottor Giovanni Di Vita, cardiologo promotore e coordinatore del progetto".

Grazie a collegamento da remoto con la Cardiologia ospedaliera di Sciacca, gli utenti del comprensorio che afferiscono al Distretto sanitario di Bivona (che comprende anche i comuni di Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano di Quisquina) potranno fruire di una diagnosi tempestiva in ordine ad eventuali problemi cardiaci acuti, oltre alla possibilità di accedere con immediatezza alle cure più adeguate al caso. Superando le difficoltà logistiche e di collegamento del territorio montano, che dispone di vie di comunicazione tutt'altro che agevoli, si punta a rendere operativo un canale diretto che, per patologie nelle quali il tempo d'intervento risulta di fondamentale importanza per il successivo decorso medico, si traduce in un fondamentale incremento della qualità dell'assistenza.

"Il prossimo obiettivo - ha aggiunto il direttore generale dell'Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci - è quello di realizzare un pronto soccorso specifico per alcune specifiche patologie che potrebbe sorgere a Santo Stefano Quisquina".

"Per noi quello di oggi è un giorno di festa", ha detto il sindaco di Bivona Milko Cinà. "Questo progetto - ha concluso il suo collega di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore - deve essere soltanto un punto di partenza per restituire all'intero territorio sicano la piena funzionalità in ambito sanitario".



