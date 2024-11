Pallanuoto: A1; Ortigia riceve Savona, la sfida è proibitiva

Incerottata, con appena tre punti in classifica, e reduce dalle polemiche di Bologna, contro discutibili decisioni arbitrali, l'Ortigia di pallanuoto arriva in uno dei suoi momenti peggiori al confronto contro una delle regine del campionato, in casa domani contro il Savona, che probabilmente si giocherà lo scudetto con la Pro Recco. La sconfitta in Emilia ha lasciato in dote un problema al piede del portiere Tempesti, che si aggiunge all'assenza di Kalaitzis (infortunatosi a una costola dieci giorni fa) e l'incertezza sull'impiego di Inaba, colpito in questi giorni dall'influenza.

Tra i biancoverdi gioca un grande ex, il mancino Eduardo Campopiano, arrivato la scorsa estate all'Ortigia dopo cinque anni trascorsi in Liguria, quella di domani non sarà una partita qualunque: "Per me è una grande emozione - ammette Campopiano - e affrontarli sarà bello, ma cercherò, come sempre, di lasciare fuori dall'acqua queste emozioni e di concentrarmi sul gioco.

Contro Savona ci aspetta un match ad alta intensità e sarà importante essere pronti alla loro fisicità, evitando di farci schiacciare dal loro gioco".



