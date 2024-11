Nasce un Consorzio dei Circoli Velici a Palermo

Promozione e diffusione della vela, organizzazione nel territorio palermitano di manifestazioni veliche di respiro nazionale e internazionale, studio e sviluppo di nuove metodologie per potenziare la pratica degli sport del settore nautico. Sono questi i principali obiettivi del neonato 'Consorzio Circoli Velici Riuniti Palermo costituitosi lo scorso 6 Novembre a Palermo.

Il Consorzio - nato dalla volontà dei presidenti dei circoli Canottieri Palermo, Centro Velico siciliano, Circolo della Vela Sicilia, Circolo Velico Sferracavallo, Club Canottieri Roggero di Lauria, Lega Navale italiana Sez. Palermo, Velaclub Palermo e Yacht club del Mediterraneo - mira ad un'unione strategica tra i circoli aderenti con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e incrementare la visibilità di Palermo nel mondo della vela anche al di là dei confini nazionali. Una rete sinergica, dunque, che consentirà di ampliare e potenziare l'offerta, organizzare eventi di alto livello tecnico e dal forte interesse mediatico, incentivare attività per la diffusione della cultura nautica e promuovere manifestazioni in grado di attrarre un pubblico sempre più vasto. Già in calendario il primo appuntamento che vedrà gli 8 circoli del Consorzio protagonisti. Ad Ottobre 2025, infatti, Palermo ospiterà il CICO (Campionato italiano classi olimpiche), una delle più importanti regate della Federazione Italiana Vela.

Un'occasione per mettere in campo tutta l'esperienza, la professionalità, la volontà e la passione dei circoli del Consorzio con l'intento di favorire la crescita di Palermo come scena velica di forte credibilità e concretezza e al contempo promuovere la bellezza naturale paesaggistica del nostro territorio.



