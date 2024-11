Cinema, da domani a Palermo l'Efebo d'oro

Prende il via domani la 46a edizione dell'Efebo d'oro film festival, in programma a Palermo fino a domenica 17. La giornata si apre alle 18.30 al Cinema De Seta con la proiezione di "Me, Maryam, the Children and 26 Others" di Farshad Hashemi (2024), un vero e proprio home invasion che sul solco di una lunga tradizione di metacinema iraniano (Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi) si muove su due diversi livelli di finzione per rivelare il cinema come terra di nuove e pratiche possibilità esistenziali.

Segue, alle 20, l'apertura ufficiale del festival nel corso della quale si consegna l'Efebo d'oro alla carriera al regista palestinese Michel Khleifi, che sarà in dialogo con Alessandro Rais e Stefano Savona e presenterà il suo "Nozze in Galilea" (1987), lungometraggio che segna l'ingresso del cinema palestinese sulla scena internazionale (è stato il primo film palestinese a essere distribuito all'estero).

La giornata si chiude alle ore 22.30 con "Grey Bees" di Dmytro Moiseiev (2024), film tratto dal romanzo "Api grigie" di Andrij Kurkov, che si concentra sull'impatto psicologico ed emotivo provocato su due vicini di casa della guerra in Ucraina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA