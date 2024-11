BellaMa' domani dedicata alla memoria di Falcone e Borsellino

"Domani alle 15.27 la puntata di #bellama sarà dedicata alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tutti noi vi aspettiamo per onorare, insieme a Salvo Sottile che sarà ospite in studio, due grandi uomini che hanno onorato lo Stato. Affinché nessuno dimentichi! Sintonizzatevi domani su Rai 2. Ci teniamo tutti moltissimo". Con queste parole, pubblicate sui loro social, e accompagnate da una foto che ritrae insieme Falcone e Borsellino, i 20 concorrenti e i 30 opinionisti di BellaMa', il programma quotidiano di Rai 2 in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, si sono rivolti ai telespettatori della Rai per invitare il pubblico a seguire la puntata di domani di BellaMa' che sarà dedicata al ricordo e alla testimonianza dei due giudici assassinati dalla mafia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA