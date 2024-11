Vela: campionati europei Nacra 17; A Palermo Olanda in testa

Prime due prove, con vento iniziale di 9 nodi, e classifica provvisoria agli Europei Nacra 17 di vela, in programma nel golfo di Sferracavallo, a Palermo, fino a domenica.

In testa il team olandese formato da Willemijn Offerman e Scipio Houtman. In seconda posizione gli australiani Ruben e Rita Booth (che però non concorrono per il titolo europeo), terzo posto per i belgi Lucas e Claeyssens, quarto l'equipaggio francese composto da Margaux Billy e Noah Chauvin.

La manifestazione - organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo con la classe Nacra 17 e dall'assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo -riprenderà domani per la prima prova del Day2 prevista per le ore 11.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA