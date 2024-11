Sinfonia n.3 di Mahler apre a Palermo la stagione della Foss

È una delle pagine iconiche del grande sinfonismo modernista, banco di prova di tutte le grandi compagini orchestrali: la Sinfonia n. 3 in re minore di Gustav Mahler è l'opera scelta per i concerti d'inaugurazione della 65a stagione dell'Orchestra sinfonica siciliana al Politeama Garibaldi, sede della Foss, venerdì 8 (ore 21) e sabato 9 novembre alle 17.30. Sul podio, uno dei direttori più apprezzati al mondo per questo repertorio, il tedesco Hartmut Haechen, con il contralto Anke Vodung che intonerà i versi musicati da Mahler (tratti da "Also sprach Zarathustra" di Nietzsche) e ancora il coro femminile I solisti di Operalaboratorio diretto da Fabio Ciulla e il coro di voci bianche dell'Orchestra sinfonica siciliana diretto da Riccardo Scilipoti.

Per la stesura della sua Terza Sinfonia, Mahler impiega quattro estati, stagioni in cui era più libero dagli impegni direttoriali, essendo una celebrità del podio. Iniziata nel 1895 durante il periodo di villeggiatura sull'Attersee, per la prima esecuzione della Terza si dovette aspettare il 1902.

Il direttore Hartmut Haenchen è nato a Dresda nel 1943, si è formato ed è cresciuto nella Repubblica democratica tedesca e, nonostante i vincoli imposti dal regime, riesce a ottenere i permessi necessari per dirigere le principali orchestre occidentali, come la Filarmonica di Berlino e l'Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. Nel 2013 ha debuttato al Teatro alla Scala con Der fliegende Holländer.



