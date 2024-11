Un deposito di scooter rubati da poche ore è stato scoperto a Catania dalla polizia che li ha riconsegnati ai legittimi proprietari, alcuni dei quali non si erano neanche accorti del furto. Nel deposito, in un vicolo nei pressi di piazza Carlo Alberto non raggiungibile dalle auto, c'erano sette scooter. Una volta concordate le modalità di restituzione, i proprietari hanno manifestato la loro gratitudine agli agenti.



