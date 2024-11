Pd, "governo non ha programmazione su problema siccità"

Dalle dighe ai depuratori, dai dissalatori al sistema fognario, dai pozzi privati fino ai Consorzi di bonifica e agli interventi per prevenire il dissesto idrogeologico: sono alcuni degli ambiti nei quali il Pd siciliano propone di intervenire per affrontare il tema della siccità. Questa mattina i Dem hanno presentato un dossier nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo dei Normanni a Palermo.

"Non c'è visione - ha detto il segretario regionale Anthony Barbagallo collegato in videoconferenza da Roma - e non c'è programmazione. Un punto su tutti colpisce e fa riflettere, l'intero settore è sotto commissariamento. Risulta evidente che sono necessari forti investimenti, buona parte dei quali concentrati in tempi ravvicinati, se si vuole dare realmente una svolta alla situazione delle risorse idriche nella regione".

Il capogruppo all'Ars Michele Catanzaro ha ribadito che "anche nel corso delle variazioni di bilancio attualmente in esame a Sala d'Ercole il Pd proporrà l'incremento delle misure e dei fondi per la manutenzione delle dighe e delle reti idriche".

Secondo Franco Piro responsabile economia del Pd siciliano, "non ci troviamo di fronte ad un fenomeno momentaneo come è avvenuto molte volte in passato, stiamo affrontando le cosnegnuenze di cambiamenti climatici e desertificazione che rischiano di determinare una condizione permanente".

Alla conferenza stampa hanno partecipato i deputati del gruppo Pd all'Ars e il vicesegretario regionale Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro.



