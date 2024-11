Pallanuoto: A1; Ekipe Orizzonte, quarta vittoria su 4 gare

Continua la marcia trionfale dell'Ekipe Orizzonte nel campionato femminile di serie A1 di pallanuoto. Plebiscito Padova, avversaria quotata, surclassata 14-7 dalla formazione catanese, già proiettata al secondo match stagionale di Champions League, in programma sabato a Budapest, contro il Bvsc Manna. Un match in cui le etnee sono state in vantaggio dall'inizio alla fine: dominati primi tre tempi (rispettivamente vinti 5-1, 2-1 e 3-0), con una flessione ininfluente nell'ultimo parziale, perso 4-5. Contro le biancoscudate le migliori marcatrici sono state Dafne Bettini e Charlize Andrews. La classifica sorride, con il primo posto, dopo quattro successi su altrettanti incontri, 66 reti realizzate e appena quattordici subite.

"Abbiamo giocato una bella partita - ha detto Chiara Tabani, numero 8 dell'Ekipe Orizzonte - ci siamo divertite a stare in acqua insieme. Stiamo lavorando tanto e siamo consapevoli che abbiamo ancora la possibilità di migliorare molto, ma siamo anche contente di ciò che stiamo facendo in questo inizio di stagione. Andremo in acqua con questo spirito anche in Coppa, per conquistare il miglior risultato possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA