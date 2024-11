Omicidio dello scorso febbraio a Lentini, tre arresti

Tre uomini di 23, 25 e 31 anni sono stati arrestati ieri a Siracusa dai carabinieri del comando provinciale, con il supporto dello squadrone eliportato "Cacciatori Sicilia". I tre, originari di Lentini e Carlentini, sono indiziati per l'omicidio di Sebastiano Palermo, 38 anni, commesso il 18 febbraio scorso a Lentini. L'ordinanza di custodia cautelare è stato emesso dal Gip di Siracusa su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

Palermo fu ucciso di notte da tre sicari a volto scoperto che gli spararono tre colpi di pistola da distanza ravvicinata, sorprendendolo a casa nel centro storico di Lentini, per poi allontanarsi a bordo di una Bmw X6 ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza. Proprio le immagini riprese dalle telecamere puntate sull'ingresso dell'abitazione della vittima e gli esiti del sopralluogo e dei rilievi tecnici effettuati dalla Sezione investigazioni scientifiche di Catania, hanno fatto da subito supporre che la vittima conoscesse i propri aggressori ai quali aveva aperto il portoncino nel cuore della notte.

Plausibile il movente di natura economica. A uno dei tre indagati, il 31enne, la misura è stata notificata in carcere, dove già si trovava per altri reati contro la persona e inerenti gli stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA