Fa tappa a Palermo mostra itinerante su Anna Frank

Al via il progetto "Peer Education" che coinvolge studentesse e studenti di quattro scuole palermitane, due pubbliche e due private del centro storico, con l'obiettivo di affermare che "la conoscenza del passato è utile strumento a prendere coscienza delle criticità del presente". Il progetto prevede l'organizzazione e l'allestimento di una mostra itinerante bilingue su Anna Frank e sul tempo in cui visse che è già stata presentata in oltre cinquanta Paesi del mondo. E' stata una giovane ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

Composta da 34 panelli, la mostra (prima tappa dall'11 al 22 novembre presso l'Istituto magistrale Regina Margherita) è stata realizzata dalla "Anne Frank House di Amsterdam", in collaborazione con il consolato onorario del Regno dei Paesi Bassi ed il Comune di Palermo - Archivio storico comunale e i suoi partner locali, ed "intende" - come si legge in una nota dell'assessorato alla Cultura - "incoraggiare i ragazzi ad un pensiero critico sul pregiudizio, la discriminazione, l'esclusione e la persecuzione, invitandoli a contrastare ogni forma di intolleranza. Il percorso espositivo si completa con materiale didattico e attività educative correlate".

Gli altri appuntamenti saranno dal 25 novembre al 6 dicembre presso l'Istituto Don Bosco Ranchibile, dal 9 al 20 dicembre presso l'Istituto Gonzaga - Centro Educativo Ignaziano e dal 7 al 22 gennaio 2025 al Liceo classico "Vittorio Emanuele II".

Dal 27 gennaio, in coincidenza con la Giornata della Memoria, la mostra su Anna Frank potrà essere visitabile all'Archivio storico comunale e grazie ad una sinergia tra l'assessorato alla Cultura, la città Metropolitana, l'ufficio scolastico Regionale e l'Istituto di Cultura Ebraica vedrà anche l'esposizione di alcuni documenti che testimoniano la "presenza degli ebrei in città e l'importanza culturale, sociale e storica che ha rivestito per la città di Palermo la comunità ebraica locale, già a partire dall'alto medioevo. Un progetto inclusivo, che mira a coinvolgere il territorio nel nome della memoria".





