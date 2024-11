Pallanuoto: serie A1; big match per l'Ekipe Orizzonte

L'anticipo di domani è il big match della quarta giornata del campionato di A1 di pallanuoto.

Le campionesse d'Italia dell'Ekipe Orizzonte ospitano il Padova a Catania. Sarà una sfida tra due squadre abituate a obiettivi e traguardi di alto livello e che in questi anni hanno lottato per il tricolore.

Un match che darà indicazioni importanti in vista del prossimo di Champions League, sabato a Budapest contro il Bvsc Manna, come sottolinea alla vigilia la numero 8 dell'Ekipe Orizzonte: "Padova è un avversario tosto - afferma Chiara Tabani - contro il quale bisogna sempre restare concentrati e sul pezzo. Dovremo entrare in campo consapevoli che ogni partita rappresenta un'occasione importante per fare un passo in più. Sarà fondamentale l'atteggiamento, dato che poi andremo a Budapest per la Champions. Siamo molto fiduciose e non vediamo l'ora di giocare queste sfide".



