Pallamano: Colpo mercato, Cabral Barbosa firma per Erice

L'Handball Erice prima in classifica nel campionato di A1 non si ferma e aggiunge ulteriore qualità al proprio roster: è ufficiale l'accordo per l'arrivo di Alexandrina Cabral Barbosa alla corte del coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki. Proveniente dal Brest, in Francia, la trentottene Cabral Barbosa nella ultraventennale carriera ha giocato a grandi livelli in tanti campionati del vecchio continente, dalla Francia alla Germania, dalla Romania alla Repubblica Ceca.

Di origini capoverdiane, portoghese di nascita ma naturalizzata spagnola, Alexandrina Cabral Barbosa, in nazionale, ha ottenuto l'argento sia agli Europei che ai Mondiali. È stata inserita nell'all star team, come miglior terzino sinistro del campionato del mondo, e nella Top 10 degli assist nello stesso campionato.

Dopo la formalizzazione dell'accordo con l'Hanball Erice ci vorranno però un paio di mesi per averla a disposizione: il suo esordio, tra le fila della formazione ericina, è in programma dal prossimo mese di gennaio.



