Nuovo gruppo di migranti trasferito su nave Libra

Alcuni migranti sono stati presi a bordo dalla nave Libra della Marina Militare a sud di Lampedusa e dopo lo screening a bordo, secondo quanto si apprende, saranno trasferiti in Albania.

La nave militare era salpata sabato sera da Messina e da questa mattina era operativa nel Mediterraneo centrale a sud di Lampedusa. Le operazioni verso l'Albania "possono riprendere" ha confermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine della riunione ministeriale del G7 sullo sviluppo urbano sostenibile. Il titolare del Viminale si è detto poi "fiducioso" che il decreto sui Paesi sicuri possa superare la mancata convalida dei trattenimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

"Se non lo fossi stato - ha concluso - non le avremmo fatto".





