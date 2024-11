Un uomo di 66 anni Antonino Cangemi è morto in viale Regione Siciliana a Palermo investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada all'altezza di via Perpignano.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima ma non c'è stato nulla da fare. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri e gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale.



