Miccoli a Palermo, fa visita a fondazione Falcone

L'ex attaccante del Palermo calcio, che oggi assisterà alla partita contro il Cittadella nello stadio palermitano, ieri ha fatto visita alla fondazione Falcone accolto da Maria Falcone. Il calciatore salentino fu condannato in via definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Agli atti del processo erano confluite anche intercettazioni, fatte nel 2011, e in una di queste il bomber diceva: ''Vediamoci davanti all'albero di quel fango di Falcone''. Miccoli ha più volte detto, anche piangendo, di essersi pentito per quelle parole chiedendo scusa. Miccoli, che aveva annunciato la sua presenza nel capoluogo su Instagram, è stato festeggiato da duecento tifosi che hanno sventolato grandi bandiere del Palermo calcio e acceso dei fumogeni nella strada dove ha sede il club di tifosi rosanero "Curva Nord 12". I tifosi hanno intonato cori e hanno abbracciato l'ex capitano rosanero che ha fatto un discorso di ringraziamento.



