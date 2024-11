Tennis: A1; Ct Palermo e Ct Vela Messina, domenica cruciale

Il Ct Palermo per blindare il secondo posto, il Ct Vela Messina per risalire ancora la china.

Le due formazioni maschili del campionato di A1 di tennis hanno vissuto una giornata esaltante la scorsa domenica e proveranno a ripetersi con stati d'animo opposti.

I palermitani nutrono piccolissime possibilità di colpaccio, di ottenere il primo posto del girone che consentirebbe di continuare l'avventura, ma pensano prima di tutto a mantenere la seconda piazza. I peloritani che sono campioni d'Italia in carica, ma hanno ringiovanito moltissimo l'organico, provano a tenere botta per evitare i play-out; ospitano il Sinalunga, finalista perdente della scorsa stagione che, però, nel girone d'andata ha umiliato 6-0 il Ct Vela Messina.

Il Ct Palermo, a Ravenna, affronterà Massa Lombarda, ancora a zero punti. Insidiosa la superficie, cemento indoor. "Domenica - spiega il capitano Davide Cocco - puntiamo a vincere per blindare il secondo posto e poi, in base a come finirà l'altra sfida del girone, giocarci le nostre carte nell'ultima giornata, ma in questo momento è prematuro guardare oltre il match che verrà".



