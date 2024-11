Pallanuoto: Euro Cup; Colpo dell'Ortigia, espugnata Atene

Una serata europea esaltante per l'Ortigia che espugna la piscina di Atene, sconfigge i greci del Panionios e li stacca, accomodandosi al secondo posto solitario in classifica del girone B di Euro Cup di pallanuoto. Un successo, quello dei biancoverdi, favorito da una compattezza e una tenacia di fondo, un super Tempesti tra i pali e il giapponese Inaba, autore di 7 reti nel 13-11 finale, in favore dei siciliani. Unico momento difficile del match, il terzo tempo. Ma nel quarto l'Ortigia ha chiuso i conti con autorevolezza, come nella prima parte dell'incontro. A metà gara, gli ospiti erano avanti 8-6. Nel terzo parziale passaggio a vuoto dei biancoverdi, che hanno subito l'impetuoso ritorno e sorpasso del Panionios, fino all'inatteso sorpasso. Negli ultimi otto minuti l'Ortigia (ridotta in 7 per le espulsioni) ci mette testa e cuore e centra l'allungo decisivo con la tripletta di uno scatenato Inaba e il gol di Cassia.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo è soddisfatto: "Mi è piaciuto come abbiamo affrontato il quarto tempo, così come la difesa a uomo in meno, anche se in alcuni momenti ci siamo innervositi, ma poi abbiamo reagito bene, vincendo con merito una partita importantissima. Sul piano mentale, la gara persa contro Brescia ci è servita, ci è stata da lezione".

Yusuke Inaba, grande protagonista dell'incontro, con 7 reti, alcune anche spettacolari e decisive, è contento a metà e tiene i piedi per terra: "Siamo una buona squadra, ma ci sono fasi in cui caliamo e non va bene. Dobbiamo imparare a giocare sempre allo stesso livello e tenere alto il ritmo fino alla fine. Se avessimo mantenuto il ritmo e la calma, avremmo vinto con più distacco. È una questione più mentale che fisica. Adesso dobbiamo ritrovare concentrazione, lavorare questi due giorni e fare bene contro Bologna, perché abbiamo solo tre punti in campionato e non possiamo sbagliare".



