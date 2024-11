Pallanuoto: domani derby al femminile tra Orizzonte e Brizz

Dopo i fasti di Champions League, l'Ekipe Orizzonte Catania si rituffa in campionato. Domani, alla piscina "Francesco Scuderi", sarà derby contro la Brizz Nuoto di Acireale. Le rossazzurre arrivano al match, valido per la terza giornata di serie A1 di pallanuoto, dopo il prestigioso successo di coppa contro le ungheresi dell'Uvse Budapest. Un appuntamento che sarà un antipasto del big-match contro il Plebiscito Padova, mercoledì 6, alla piscina di Nesima, e una nuova trasferta di Champions, sabato 9, ancora in Ungheria, contro il Bvsc Manna.

"La partita di domani - sottolinea Dafne Bettini, numero 6 dell'Ekipe Orizzonte - rappresenterà un ulteriore test per cercare gli automatismi ideali e trovare maggior sicurezza. Ci stiamo allenando molto bene, ci sentiamo tranquille e vogliamo solo dare il massimo in ogni partita. Sicuramente stiamo vivendo un momento molto positivo e siamo davvero determinate. Stiamo già pensando ai prossimi impegni contro il Padova e il BVSC, ma prima vogliamo fare bene nel derby contro la Brizz".



