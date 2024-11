Pallanuoto: A1; Telimar, missione quasi impossibile a Savona

La missione appare quasi impossibile, contro i vicecampioni d'Italia di pallanuoto, ma il Telimar ci proverà, almeno cercherà di contenere i danni, in una gara dal pronostico sbilanciato in favore degli avversari. Il successo casalingo con la De Akker Bologna ha rivitalizzato i palermitani, domani di scena a Savona contro la Rari Nantes, formazione costruita già negli scorsi anni per vincere, con gli innesti degli ex verderossoblù Nicosia e Damonte e che si è rinforzata ulteriormente nell'ultima sessione di mercato, con l'acquisto, tra gli altri dell'universale palermitano Davide Occhione, altro ex del Telimar, come pure Rizzo.

A parlare del buon momento del Club dell'Addaura, dopo la vittoria della scorsa settimana, è il maltese Jake Muscat, l'attaccante ex Nuoto Catania, già a quota 10 reti in questo avvio di campionato: "Stiamo diventando più forti insieme, ci capiamo e ci fidiamo l'uno dell'altro in diverse situazioni. La vittoria di sabato scorso serviva per aiutarci a livello mentale. Dobbiamo mantenere la calma e giocare senza alcuna paura. Questo può aiutarci a ottenere buoni risultati in futuro.

Savona questa settimana sarà molto dura, ma andremo lì e faremo del nostro meglio, come sempre".



