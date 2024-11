Gelato artigianale protagonista a Palermo dello Sherbet Festival

Il gelato torna protagonista, da venerdì a domenica prossimi, con lo 'Sherbet festival', che si svolgerà a Palermo, tra piazza Verdi e via Maqueda. Oltre 50 maestri gelatieri da tutto il mondo si sfideranno tra coni e coppette per aggiudicarsi il trofeo dedicato a Francesco Procopio Cutò, noto ai più come Francesco Procopio dei Coltelli, nato Palermo (ma c'è anche chi sostiene ad Aci Trezza, nel Catanese) nel 1651. A lui si deve l'apertura della prima gelateria al mondo, avvenuta nel 1686 a Parigi, con il celebre locale "Le Procope", di fronte alla Comédie-Française, che divenne presto punto di ritrovo per artisti e intellettuali dell'epoca come Voltaire, Balzac, Hugo, Robespierre, Napoleone e Benjamin Franklin. Il successo gli valse non solo la cittadinanza francese, ma anche una patente reale concessa dal re Luigi XIV, il "Re Sole", che lo designava come produttore esclusivo di queste prelibatezze. Il programma dell'edizione 2024 dello "Sherbet festival", organizzato da Davide Alamia, prevede laboratori per ammirare la produzione artigianale dei gelati e momenti di approfondimento e culturali. Di fronte al teatro Massimo, saranno installati un ampio "Atelier artigianale" in cui gli oltre 50 gelatieri, provenienti da varie parti del mondo, prepareranno i loro gusti in modo rigorosamente artigianale che potranno essere degustati nei "Chioschi del gelato artigianale". Spazio anche ai 'cooking show' con chef stellati. I maestri gelatieri proporranno un gusto per il pubblico e uno dedicato al concorso, in degustazione esclusivamente per la giuria. "Sherbeth non è un classico e asettico concorso - dice Antonio Cappadonia, direttore tecnico del concorso - E' una grande famiglia di professionisti sparsi in tutto il mondo, infatti, ogni anno, chi ha partecipato al concorso, ha voglia di tornare, anche se non selezionato. Sia per dare una mano all'organizzazione - aggiunge - o solo per godersi il dietro le quinte. E, forse, era proprio quello che volevamo quando ci siamo inventati questo concorso quasi 20 anni fa". Insieme a Cappadonia, ci sono nomi storici di Sherbeth, come Arnaldo Conforto e Vittorio Pasquetti che compongono il comitato tecnico assieme a Giovanna Musumeci, di Randazzo (Catania) figlia di Santo, scomparso di recente, uno dei grandi maestri gelatieri italiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA