Ex sindaco Gibellina, riconoscimento a forza visionaria Corrao

"Il titolo assegnato a Gibellina è un riconoscimento per la forza visionaria di Ludovico Corrao che ha anticipato, nel processo di ricostruzione di Gibellina, il moderno concetto di rigenerazione urbana. Ma è anche un'attribuzione di responsabilità ai gibellinesi che, dopo tanti anni, debbono tornare a essere artigiani, attori, sarti per riprendere il cammino verso il futuro che il titolo di Capitale ci offre". Lo ha detto Vito Bonanno, sindaco per dieci anni di Gibellina, dal 2000 al 2010, presente oggi alla cerimonia di proclamazione a Roma insieme all'attuale sindaco Salvatore Sutera. Al ministero della cultura erano presenti anche le figlie di Ludovico Corrao, Antonella e Francesca.



