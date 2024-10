Canottaggio, Schillaci del Telimar alla Coupe de la jeunesse

Vetrina internazionale per Andrea Schillaci della Canottieri Telimar di Palermo, che questo fine settimana prenderà parte alla "Coupe de la jeunesse", confermata nonostante il lutto nazionale per le morti causate dall'alluvione in Andalusia.

A Los Alcázares, nella Murcia, si terrà la seconda edizione della tappa dedicata al canottaggio costiero. Il Club dell'Addaura, nel doppio, schiererà Schillaci con Alessio Verdi, atleta senese tesserato con la Lega Navale di Barletta. Domani la prima giornata di gare sarà quasi interamente riservata ai time trial. Gli ottavi di finale, i cosiddetti knokout, del doppio maschile si disputeranno sabato mattina, mentre la finale per la medaglia è prevista domani pomeriggio.

La specialità del beach sprint, che sarà disciplina olimpica a Los Angeles 2028, prevede una gara tra due equipaggi in barca su un percorso di 500 m, con partenza di corsa sulla terraferma per un membro dell'equipaggio.



