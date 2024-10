Calcio: Palermo; Dionisi, "A Mantova serviva più coraggio"

"Prestazione positiva, ma non siamo soddisfatti al centro per cento, avremmo voluto di più da questa partita. Tuttavia, avevamo davanti il Mantova che, su dodici punti, ne aveva fatti dieci in casa e adesso ne ha undici. Da parte nostra, però, serviva più coraggio". Dopo lo 0-0 del Palermo sul campo dei lombardi, l'allenatore rosanero Alessio Dionisi prova ad analizzare la prestazione con lucidità.

"Nel primo tempo - fa notare Dionisi - siamo stati meno aggressivi di quanto dovevamo, nel secondo abbiamo creato di più, ma siamo stati sfortunati negli episodi. Con i cambi, nella ripresa, il Palermo ha girato meglio. Finché chi entra porta linfa positiva, io sono contento, vuol dire che la squadra è viva. Un po' di rimpianto c'è, guardando i risultati delle altre partite di questa giornata. Ora pensiamo già a domenica, ospitiamo il Cittadella e dovremo essere più pronti".

Occhi puntati sui veneti anche da parte di Ionut Nedelcearu, difensore del Palermo. "È il terzo risultato utile consecutivo, dobbiamo tornare subito a vincere in casa contro il Cittadella.

Dobbiamo vincere la prossima, con la consapevolezza che col Mantova ci abbiamo provato. Sarà una partita importante e difficile, in un campionato molto equilibrato".



