La Sagra della Babbalùcia a Sambuca di Sicilia

Si svolge da venerdì 1 a domenica 3 novembre a Sambuca di Sicilia (Agrigento) la prima "Sagra della Babbalùcia", l'iniziativa promossa dal comune e che, dopo l'evento di alcuni mesi fa sulla valorizzazione del tartufo, punta a promuovere le lumache di terra e le loro innumerevoli declinazioni gastronomiche.

"Storicamente - dice il sindaco Giuseppe Cacioppo - le popolazioni dei paesi vicini chiamano noi sambucesi 'babbaluciara', allora abbiamo pensato di approfittarne per creare un altro evento che possa suscitare, attorno al nostro borgo, ulteriore interesse nella direzione di una valorizzazione dei nostri prodotti tipici".

Nell'ambito della manifestazione sono previsti showcooking, degustazioni, workshop, masterlcass con olio e vino e spettacoli per grandi e bambini. Affiancata alla sagra è in programma anche una fiera espositiva a disposizione delle aziende locali, non solo del settore agroalimentare.



