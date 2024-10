Termini Imerese: formalizzato il passaggio di Blutec a Pelligra

E' stato formalizzato il trasferimento di Blutec al gruppo Pelligra Italia. Ad annunciarlo, con un post sui social, è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Un giorno importante per la Sicilia e un segnale significativo per la politica industriale del Paese - ha scritto il ministro - È stato formalizzato il trasferimento di Blutec al gruppo Pelligra. Termini Imerese può tornare ad essere un polo produttivo grazie a un investimento estero, con una soluzione per tutti i lavoratori, da tredici anni in cassa integrazione. Nessuno è rimasto indietro. Impegni mantenuti"



