Studenti Unipa a lezione di economia dall'Irfis

Più di 300 studenti hanno ascoltato come funzionano la finanziaria regionale, i bilanci, i controlli interni ed esterni e hanno scoperto le possibili opportunità per chi vuole avviare un'impresa. Questa mattina nell'aula magna Li Donni del dipartimento Deas dell'Università di Palermo i funzionari di Irfis Finsicilia, la finanziaria interamente partecipata dalla Regione, sono "saliti in cattedra" per una lezione agli studenti di Economia ma anche Architettura, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Ingegneria.

Tramite gli interventi del direttore generale Giulio Guagliano e vari responsabili di area, sono stati illustrati il piano industriale di Irfis, il sistema di controlli interni, il risk management e l'importanza del capitale umano all'istituto finanziario. "E' un dovere delle istituzioni stare accanto ai giovani - ha detto l'Iolanda Riolo, presidente di Irfis -. Credo sia nostro compito essere presenti e ho visto molto interesse anche da parte di chi non avrà i crediti formativi: questo mi ha fatto molto piacere perché Irfis non è un intermediario finanziario qualsiasi, ma è la banca della Regione Siciliana".

"E' stata una giornata che abbiamo concepito con la presidente Riolo e il rettore Massimo Midiri per dare un'informativa ai nostri studenti su quelle che sono le opportunità di finanziamento non soltanto per l'attività professionale di formazione collegata a master o scuole di formazione, ma soprattutto per le ipotesi startup - ha spiegato Marcantonio Ruisi, delegato del rettore al coordinamento delle attività relative alla promozione di spin-off e startup innovative dell'Università degli Studi di Palermo -. I ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere quali opportunità mette a disposizione la nostra finanziaria regionale per tutti coloro che vogliono cimentarsi nel ruolo di imprenditori per impegnare il loro talento nella nostra regione".



