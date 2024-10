Palermo Concilia, sito per welfare di Confesercenti

È stato presentato questa mattina nella sede di Confesercenti Sicilia, a Palermo, il progetto "Palermo Concilia", che prevede un sistema di welfare rivolto al cittadino tramite un portale integrato dei servizi. Il sito, nello specifico, sarà disponibile online poco prima di Natale e metterà in rete in modalità georeferenziata i servizi pubblici e privati grazie all'adesione dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Palermo e all'inserimento dei servizi e delle convenzioni di cui il cittadino può usufruire.

Nella piattaforma saranno presenti sia servizi inerenti al welfare aziendale che al welfare territoriale. "Riuscire a comunicare bene i servizi di welfare e semplificare l'utilizzo dei crediti di welfare aziendali e pubblici è il passo essenziale per rendere veramente efficaci le misure - spiega il presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina - con questo progetto vogliamo portare il welfare aziendale dentro le micro e piccole imprese e mostrare quanto questo sia conveniente nella vita delle aziende, dei lavoratori e dei territori".

Il progetto Palermo Concilia è stato selezionato dal dipartimento Famiglie e Politiche sociali della Regione Siciliana tra quelli che hanno risposto ad un bando. La graduatoria dei progetti prevede 30 diverse proposte.

"Il 2023 è stato un anno proficuo per gli avvisi che riguardano il benessere delle famiglie - ha detto la dirigente regionale del dipartimento Famiglie e Politiche sociali della Regione Sicilian Letizia Di Liberti - tra cui rientra questo bando.

L'importanza di questo progetto sta anche nel creare cultura del welfare presso le aziende".

"Sono convinta che il portale Palermo Concilia e i welfare point previsti dal progetto potranno far fare un passo in avanti alla fruizione concreta dei servizi alla persona - ha sottolineato l'assessore alle Politiche Sociali del Comune, Rosi Pennino - a partire dalle donne. Sarà uno strumento utile per valorizzare le politiche sociali del Comune e quelle attivate in collaborazione con la Regione Siciliana".



