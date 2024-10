Ombra boss Sanzone nel delitto Tumino,suo nome in un appunto

Emerge l'ombra del boss vittoriese Salvatore Sanzone nei retroscena sul delitto di Angelo Tumino, l'ingegnere ucciso nel 1972, nel contesto di mafia e neofascismo sul quale indagava il giornalista de L'Ora Giovanni Spampinato prima di essere ucciso il 27 ottobre del 72 dall'allora figlio del Presidente del Tribunale di Ragusa.

Il nome di Sanzone figura in alcuni "appunti" rimasti inediti per 52 anni all'esame della procura di Ragusa che ha riaperto il "caso Tumino, strettamente legato a quello Spampinato". La notizia emerge dalla terza puntata dell'inchiesta Ragusa '72, La Sottile Linea Nera del giornalista del TgLa7 Carmelo Schininà pubblicata oggi sul quotidiano La Sicilia per il 52esimo anniversario della morte di Giovanni Spampinato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA