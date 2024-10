Efebo d'oro al regista palestinese Khleifi e a Claire Denis

La 46/a edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival si svolgerà a Palermo dal 9 al 17 novembre. Luogo nevralgico del festival saranno, come già l'anno passato, il Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa) e il Cinema Rouge et Noir. In 9 giorni complessivi di programmazione si presenteranno le due sezioni competitive, che comprendono numerose anteprime italiane ed una anteprima europea: l'Efebo d'Oro, concorso internazionale che presenterà 5 film tratti da opere letterarie, e l'Efebo Prospettive, concorso rivolto alle opere prime o seconde, anch'esso composto da 5 film.

Al contempo verranno assegnati due Premi Efebo d'Oro alla Carriera: uno a Michel Khleifi (Nazareth, 1950), pioniere del cinema palestinese moderno, autore del primo film realizzato nella Palestina occupata, che durante il festival sarà protagonista di una masterclass che lo vedrà in dialogo con il regista Stefano Savona, e di una conversazione con Maria Nadotti in occasione della proiezione di Route 181 - Fragments of a Journey in Palestine-Israel (2023); l'altro a Claire Denis (Parigi, 1946), oggi riconosciuta come una delle più importanti registe francesi, tra le voci più innovative del cinema europeo contemporaneo, capace di scavare nel quotidiano, per trovare in esso la poesia e una verità umana spesso sorprendenti. Entrambi gli autori saranno protagonisti di un focus incentrato sui loro film più significativi.

Il cinema di Bertrand Bonello, che presiederà la giuria del concorso internazionale per film tratti da opere letterarie - concorso da lui vinto lo scorso anno con il suo film più recente, La Bête (distribuito in sala in tutta Italia a partire dal 21 novembre a cura di "I Wonder") -, sarà al centro di una masterclass e di un focus di approfondimento composto dalla proiezione di alcuni suoi film.



